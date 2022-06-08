Сотрудники СБУ готовят провокацию с химическими веществами в украинском городе Сумы, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Они планируют распылить в городе ядовитые вещества и обвинить в этом РФ.

Как сообщил Мизинцев в ходе брифинга, по замыслу «киевских сценаристов», подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары по приграничным районам России. Осуществляться они будут из населенных пунктов Сумской области.

«После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества», — сообщил Мизинцев.

По имеющейся достоверной информации, очередная провокация готовится сотрудниками СБУ. Украинские военные и боевики теробороны уже получили костюмы химзащиты в Сумах. С ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.

По словам Мизинцева, данный факт зафиксируют специалисты Организации по запрещению химического оружия. В последующем его используют для обвинения ВС РФ в применении химоружия против мирных жителей, пояснил он.

Мизинцев обратил внимание мировой общественности, что российские военнослужащие не применяют химическое оружие, а все его запасы в РФ уничтожены в соответствии с заключенными договорами.