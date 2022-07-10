СБУ для удара по мирному населению попыталась завербовать человека в соцсети

Служба безопасности Украины попыталась использовать администратора одного из городских каналов Новой Каховки в социальных сетях для координации ракетных ударов по мирным людям. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на показания задержанного.

«На меня вышли украинские военные, сказали, что их армии необходима помощь. Просили говорить координаты тех или иных событий», — сообщил он.

В частности, националистов интересовало, где дети отпразднуют День защиты детей.

«Спрашивали координаты дамбы ГЭС, больницы. И вот 6 июля спросили точные координаты локации, где пройдет мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности. Я обратился в полицию», — рассказал админ соцсети.

Также он добавил, что в праздник ВСУ все-таки нанесли удар, среди мирного населения есть жертвы.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, атаку предотвратили российские силы ПВО.