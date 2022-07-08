СБУ арестовала активы российских компаний

Украинский суд арестовал находящиеся внутри страны активы российских компаний Росатом, «Роснефть» и «Газпром» на общую сумму около 62 миллионов долларов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«По материалам СБУ суд арестовал недвижимость и корпоративные права 11 компаний, бенефициарами которых являются российские корпорации „Росатом“, „Роснефть“ и ПАО „Газпром“», — заявили в ведомстве.

Общая стоимость активов оценивается приблизительно в 62 миллиона долларов. Кроме этого, арест наложили на 46 объектов недвижимости, находящихся в собственности компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля подписал распоряжение о вводе персональных санкций против российских политиков, включая главу государства Владимира Путина.

В списке рестрикций — предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций и блокирование активов.