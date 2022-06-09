«Сбрасывали бушлаты и бронежилеты при бегстве». Боец ВСУ рассказал, как их подставили в Красном Лимане

Пленный украинский военнослужащий рассказал, что командование сначала перебросило его с сослуживцами в Красный Лиман, а во время наступления оставило без поддержки. В итоге он чуть не погиб, а потом сложил оружие. Видео с его рассказом опубликовала Народная милиция ДНР.

В ряды ВСУ его призвали в марте. Повестку вручили на улице в Чернограде Львовской области. По его словам, это было незаконно, потому что он прописан в Запорожье, тем не мене ему пришлось явиться в военкомат. Там ему без фактического прохождения медкомиссии поставили в документах отметку, что он здоров.

«Когда нас сажали в автобус, мы сказали, что не поедем, пока не скажут, куда нас везут. Нам показали приказ, что мы тоже едем в Луганскую область в третий пограничный отряд», — рассказал он.

Там их поселили в школу. Двое суток военные оттуда не выезжали, потом отряд вывели с этой позиции и передислоцировали в Красный Лиман. Он отметил, что туда отказывались ехать контрактники, тогда у срочников возник вопрос, почему их посылают в этот населенный пункт.

«Тогда командир пришел и сказал, что на всех, кто не поедет, будут уголовные дела заведены. До 17 лет тюрьмы. Нас привезли на позицию со стороны, где должно было быть самое большое наступление, но мы об этом еще не знали. Ночью началась бомбежка. Утром сказали, что идут российские танки и что придет машина и нас прикроет. Но этого не произошло, когда мы уже очухались, ВС РФ уже были в Красном Лимане, мы не успели ничего сделать и начали бежать», — добавил он.

Во время бегства военные скидывали бушлаты и бронежилеты, чтобы было легче двигаться. Сам он потерял сознание, когда пришел в себя, спрятался в погребе, где пролежал два дня.

«Потом вышел к местным жителям, попросил попить воды. А они говорят: ты кто. Я объяснил, что военнослужащий украинской армии. А они говорят: что же тебя сынок свои не забрали? Ты в окружении, у тебя только один путь — сдаться. Потом дали поесть, позвали солдат, довели до КПП, где они дислоцировались, накормили, дали попить, закурить. Я им рассказал все, как было. Очень адекватно ко мне относились без всяких угроз», — заключил мужчина.