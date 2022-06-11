Сбор подписей за расследование преступлений ВСУ в Донбассе запустили в Италии

Сбор подписей под петицией в адрес Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с призывом к расследованию преступлений властей Украины в Донбассе запустили в Италии. Об этом сообщил активист и лидер политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет.

Петиция доступна на трех языках: русском, итальянском и английском, — отметил Авондет в беседе с РИА «Новости».

«Международное расследование может наконец показать миру, что действительно происходило на Украине в течение восьми лет <…> Ответственные за массовые убийства мирных жителей и этническую дискриминацию должны быть переданы правосудию и подвергнуться справедливому процессу», — сказано в документе.

Ни одна политическая сила Италии, по мнению Авондета, не имеет морального права противиться прозрачному международному расследованию.

Он добавил, что у итальянских СМИ «должно хватить смелости поехать в Донбасс, чтобы с глазу на глаз поговорить» с местными жителями.

Авондет отметил также необходимость донести до общественности западных стран информацию о событиях, которые произошли после 2014 года.