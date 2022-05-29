Сбитый украинский Су-25 под Херсоном попал на видео

Сбитый украинский штурмовик Су-25 нашли в поле под Херсоном. Бортовой номер военного самолета 49 «синий». Видео с места событий снял российский военный корреспондент Роман Сапоньков.

На опубликованных кадрах корреспондент рассказал, что после удара о землю штурмовик взорвался и загорелся. Части военного борта оказались раскиданы на небольшом расстоянии друг от друга.

По мнению Сапонькова, штурмовик сбили российские силы противовоздушной обороны еще в первые дни проведения специальной операции.

Это не первый украинский штурмовик Су-25, сбитый российской армией. Только за последние два дня Министерство обороны сообщило о трех боевых самолетах, уничтоженных ПВО в Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях.