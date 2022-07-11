Одна из украинских ракет «Точка-У», выпущенных накануне по Луганску и сбитых российскими средствами ПВО, должна была поразить элеватор с зерном из нового урожая. Об этом рассказал ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Он напомнил, что 10 июля ВСУ попытались ударить по ТЭС в Счастье и предприятию «Луганск-Нива», выпускающему хлебобулочные изделия, подсолнечные масла, комбикорма и крупы. Оба объекта инфраструктуры Марочко назвал «критически важными».

«Это основной хаб, где проверяется зерно в Луганской Народной Республике, и ввиду того, что стартовала кампания по уборке урожая, туда уже начали свозить первое зерно, убранное на территории Луганской Народной Республики», — пояснил офицер Народной милиции ЛНР.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР из четырех ракет американских РСЗО M142 HIMARS. При обстреле оказались разрушены два жилых дома, повреждено остекление алчевской школы № 7 и информационно-технологического лицея. Саперы за сутки очистили три гектара территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах Лоскутовки и Волчеяровки, доложил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.