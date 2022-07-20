Саперы взялись за разминирование аэропорта Мариуполя

Российские саперы приступили к работе в аэропорту Мариуполя. Им предстоит разминировать территорию площадью 230 квадратных километров, сообщило РИА «Новости». Раньше в здании находилась пыточная украинских националистов.

«Получили задачу на разминирование местности аэропорта площадью 230 квадратных километров. <…> Разминируем местность для того, чтобы аэропорт в дальнейшем начал функционировать», — сказал командир группы разминирования, старший лейтенант Амир Шахбанов.

Как правило, на таких объектах встречают снаряды, мины, гранаты, минометные и стрелковые боеприпасы.

Украинские националисты оборудовали в аэропорту Мариуполя пыточную под названием «Библиотека». Они обустроили камеры в помещениях, из которых входили и выходили пассажиры. В них держали военных и гражданских, сообщил RT. Жертв пыток хоронили там же, в безымянных могилах.