Саперы ВС России обезвредили объекты инфраструктуры в ЛНР | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 16:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Саперы ВС России обезвредили объекты инфраструктуры в ЛНР Саперы ВС России разминировали школу и дворы жилых домов в ЛНР Минобороны РФ

Читать 360tv в

Военнослужащие Международного противоминного центра (МНЦ) ВС России разминировали школу и дворы жилых домов в нескольких населенных пунктах ЛНР. Кадрами боевой работы саперов поделилось Минобороны.

На них видно, как военнослужащие МНЦ отважно спускаются в темные подвалы, изучают жилые помещения и исследуют поля. Они надежно защищены экипировкой, однако это не исключает опасности их работы.

Реклама

В некоторых помещениях саперы нашли мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы. По данным Минобороны, в подвале одной из школ населенного пункта Золотое военнослужащие МНЦ обнаружили и обезвредили фугас, состоящий из мины ТМ-62М и гранаты, установленный националистами на растяжке.

Реклама

Командир саперного подразделения рассказал, как проходило извлечение опасных предметов.

«Мы едем по освобожденным территориям ДНР и ЛНР. Производим поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов. Защищаем частные секторы, поля, школы, садики, больницы, места массовых скоплений людей», — поделился он.

По его словам, местное население тепло встречает саперов. Командир сказал, что многие жители даже плачут.

В населенном пункте Орехово саперы зачистили дворы жилых домов и прилегающие к строениям земельные участки. В ходе работы специалистами обнаружены и уничтожены 125-миллиметровый танковый выстрел, выстрел от РПГ-7, а также 30-миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные мины и другие взрывоопасные предметы.

0 0 0 0 0 0