Саперы РФ за два дня уничтожили 30 боеприпасов Мариуполе

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России за два дня уничтожили 30 боеприпасов на территории машиностроительного завода «Азовмаш» в Мариуполе. Об этом сообщил командир группы разминирования с позывным «Махмуд», передал ТАСС.

«За последние два дня именно в этом цехе было обнаружено 30 боеприпасов. В основном это то, что осталось после боевых действий: гранаты, которые не взорвались <…>, выстрелы для подствольного гранатомета, ВОГ-17, РПГ попадалась, и попадались кассетные боеприпасы от «Точки-У», — рассказал он.

Это уже вторая группа по разминированию завода, первая до этого нашла так же много боеприпасов.

Ранее саперы Международного противоминного центра ВС РФ обнаружили на территории Широкино более 20 тысяч различных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Населенный пункт расположен всего в 15 минутах езды от «Азовстали» и считается одной из наиболее заминированных локаций из всех на освобожденных территориях ДНР.