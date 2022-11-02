Саперы рассказали, как проходит разминирование освобожденных территорий ЛНР | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 09:03 Саперы рассказали, как проходит разминирование освобожденных территорий ЛНР «Известия»: саперы продолжают разминирование в ЛНР

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Саперы продолжают разминирование освобожденных территорий от украинских боеприпасов в Луганской Народной Республике. Кадрами их работы поделился корреспондент «Известий».

«Под этими минами могут находиться абсолютно различные сюрпризы, датчики разгрузочного действия, мина на мине может быть установлена, проволочные растяжки на подходах к минному полю», — рассказал офицер Народной милиции ЛНР.

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Украинские боевики используют тактику минирования уже заминированных полей и потому среди больших мин обнаруживают и маленькие. Например, «Лепестки», их разбрасывают дистанционно. Ликвидируют такие мины тоже с расстояния — автоматным выстрелом.

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Первым делом саперы избавляются от противопехотных мин, затем берутся за противотанковые.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов ЛНР натовскими ракетами HIMARS за сутки погибли двое пожилых жителей. Это были 83-летняя женщина в Кременной и 66-летний мужчина в Алчевске.