Саперы нашли вблизи нацпарка «Святые горы» в ДНР 126 взрывных устройств

Специалисты инженерных подразделений Вооруженных сил России начали разминирование дорог и территории национального парка «Святые горы» в Донецкой Народной Республике. За сутки они обнаружили 126 взрывных устройств, сообщило Минобороны РФ.

Националисты раскладывали их не только у проездов, но и в лесной полосе. Среди находок — взрывные устройства разных типов, в том числе 54 противотанковые мины.

Национальный природный парк площадью больше 40,5 тысячи гектаров находится на севере республики вблизи населенных пунктов Святогорск, Студенок, Яровая и Сосновое, вдоль левого берега реки Северский Донец. Он ценится ландшафтом, объектами археологии и меловыми горами с редкими растениями.

Разминированием Донбасса также занимаются специалисты МЧС России и ДНР. Их работу на участке вдоль высоковольтной линии «Саханка — Широкино — Пионерская» показало РИА ФАН.