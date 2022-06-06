Саперы нашли в Донбассе больше тысячи взрывоопасных предметов за два дня

За минувшие выходные саперы сводной группировки МЧС России обнаружили в Донбассе более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщили РИА «Новости» в МЧС РФ. Всего с начала работ специалисты обезвредили почти 31 тысячу опасных предметов.

«Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано более 160 гектаров, обнаружено и обезврежено почти 31 тысяча взрывоопасных предметов», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время особое внимание уделяется расчистке территорий возле линий электропередач, там выявлено около 10 противотанковых, противопехотных и минных полей.

Также российские спасатели продолжают оказывать помощь жителям региона. Они разобрали завалы на площади в 91 тысячу квадратных метров, вывели около 10 кубометров строительного мусора. Автомобили и автоцистерны МЧС доставили людям около 14 тысяч тонн питьевой и 80 тысяч тонн технической воды.

Ранее также сообщалось, что две фуры «Доброго дела» прибыли в Донецк с гуманитарной помощью.