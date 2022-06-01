Саперы начали разминирование территории от Счастья до Луганска

Началось разминирование Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС ее глава Леонид Пасечник. Саперы приступили к работе на освобожденной территории от города Счастье до мостов Луганска.

Сроки завершения работ он не стал называть, но предупредил, что это произойдет не скоро.

«Мы сейчас принимаем все меры, чтобы прошло разминирование», — сказал Леонид Пасечник.

К обезвреживанию освобожденных территорий ЛНР еще в апреле подключились специалисты Международного противоминного центра ВС России. Их работу показали на видео.

Тем временем значительная часть Северодонецка была взята под контроль луганских и российских военных. Бои продолжились на окраинах города, в том числе в районе завода «Азот». ВСУ подорвали цистерну с химикатами для того, чтобы помешать освобождению города.