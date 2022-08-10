Саперы и курсанты из ДНР разминировали аэропорт в Мариуполе при помощи роботов

Саперная группа РФ и курсанты из ДНР разминировали аэропорт в Мариуполе при помощи робототехнического комплекса «Уран-6». Кадры практического занятия показал журналист Данил Емельянов в Telegram-канале «Известий».

Как рассказал инструктор Международного противоминного центра ВС РФ, личный состав подобран гражданский, но у многих есть высшее образование. Обучение саперному делу в целом проходит успешно. Некоторые имеют опыт работы с техникой.

«Работаем мы целыми днями, потому что сроки обучения у нас сжатые. Нам нужно начинать выполнять задачи», — сказал он.

Мариупольский аэропорт имеет большие шансы стать первой действующей воздушной гаванью Донецкой Народной Республики. У здания аэровокзала повреждены остекление и обшивка, но остались целыми стены и несущие конструкции.

«Я думаю, что восстановить не станет большой проблемой. Первый этап — это разминирование, он уже подходит к концу. Я надеюсь, что в скором будущем взлетная полоса этого аэропорта будет принимать воздушные суда», — рассказал журналист.

Ранее власти Петербурга сообщили о планах восстановить в Мариуполе трамвайное движение весной 2023 года. Также автопредприятия города на Неве передадут Мариуполю 100 автобусов.