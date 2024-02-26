Спецоперация 26 февраля 2024, 05:40 «От 100 до 400 мин ежедневно». Саперы продолжат разминировать Авдеевку до последнего боеприпаса Минобороны: саперы в Авдеевке уничтожают до 400 взрывоопасных предметов в сутки РИА «Новости»

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Военные инженеры продолжают разминировать освобожденную Авдеевку. В сутки саперы уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны.

Инженерные разведывательные дозоры обследуют и очищают основные дороги, жилые дома и административные здания Авдеевки, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей и беспрепятственное продвижение Вооруженных сил России.

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«Пока на улицах Авдеевки по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. Ежедневно инженерными подразделениями в Авдеевке уничтожается от 100 до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов», — сообщили в оборонном ведомстве.

По просьбе местных жителей саперы осмотрели на предмет взрывоопасных предметов Свято-Михайловский храм в городе.

Украинские боевики покинули некоторые позиции под Авдеевкой. Украинским военным пришлось отступить из-за огня российской артиллерии и планирующих бомб.