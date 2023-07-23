Спецоперация 23 июля 2023, 05:04 Сапер сообщил о применении ВСУ новых термобарических мин Сапер Рахматулла: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов РИА «Новости»

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Украинские военные начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса. Они реагируют на движение и устанавливаются с дронов, рассказал сапер с позывным Рахматулла из Добровольческого штурмового казачьего корпуса. В комментарии РИА «Новости» он отметил, что российские бойцы уже научились противодействовать этим минам.

ВСУ, по словам Рахматуллы, дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, а также делают им наконечник, который втыкается в грунт при сбросе боеприпаса и фиксируется.

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Реагирующее на движение, на приближение техники или человека оборудование противник устанавливает на тыльной части боеприпаса.

Чтобы изготовить такое взрывное устройство украинские военные используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Снаряды такого типа распыляют горючее вещество, а затем подрывают полученное газовое облако.

Ранее Минобороны России показало на видео работу инженерно-саперных подразделений по разминированию освобожденных территорий на Купянском направлении. Саперы Западного военного округа проверяют автодороги, приусадебные участки, а также сельхозугодия. Российские бойцы зачищают местность от неразорвавшихся боеприпасов и мин.