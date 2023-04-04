Спецоперация 04 апреля 2023, 19:16 Сапер с позывным Чечен рассказал о технике обезвреживания мин из США

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Российские соперы успешно обезвреживают американские «не извлекаемые» мины. Сапер добровольческого батальона с позывным Чечен рассказал, как проходит такой процесс. Об этом сообщило Ura.ru.

Специалист уточнил, что подобные мины взрываются при приближении металлических предметов. Он рассказал, что накануне наткнулся на такую мину. Сапер расколол мину и извлек содержимое, а после передал ее военнослужащим регулярных частей ВС РФ.

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