Спецоперация 16 июля 2023, 06:14 Сапер рассказал о разминировании освобожденных территорий на Купянском направлении МО РФ: саперы продолжают разминирование освобожденных территорий на Купянском направлении

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Инженерно-саперные подразделения продолжают разминирование освобожденных территорий на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

На этом направлении работают саперы Западного военного округа. Они проверяют автодороги, приусадебные участки, сельхозугодия. Военные зачищают местность от неразорвавшихся боеприпасов и мин. По прибытии они проводят инженерную разведку территории, оценивают обстановку и только потом группа разминирования приступает к очистке участка.

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О своей работе рассказал сапер с позывным Тюмень. В зону СВО он отправился добровольно, вслед за друзьями.

«Взрывали и проверяли эффективность осколочной заградительной мины ОЗМ-72. Она выпрыгивает из земли на высоту 60–90 сантиметров и поражает осколками в радиусе 20 метров, кругового действия. Всегда работает один человек: на минировании, на разминировании и на осмотре местности после подрыва», — поведал военный.

Как пояснили в Минобороны, опасные предметы военнослужащие вывозят в отдаленное место и уничтожают.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что саперы не могут начать разминирование Артемовска из-за его обстрелов со стороны ВСУ. Противник как можно дольше затягивает этот процесс.