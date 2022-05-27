Сапер показал, что стало с танком после наезда на мину ВСУ в Харьковской области

Российский сапер рассказал, как проходит разминирование населенных пунктов Харьковской области. Ежедневно здесь находят около 40 противотанковых мин, сообщило Минобороны РФ.

Неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ остались на дорогах и полях, которые используются в сельском хозяйстве. Некоторые боеприпасы находят в боевом положении, их прямо на месте переводят в безопасное или снимают взрыватели. Другие особым образом уничтожают. Их поиском и обезвреживанием занимаются бойцы инженерных войск Западного военного округа.

«Нами была проделана работа по снятию мин на дорожном направлении. Было снято 38 мин. Мы уничтожили их на месте накладным зарядом. Встреча с такими минами может привести к серьезным последствиям», — рассказал командир инженерно-разведывательного дозора Андрей.

Он показал остов танка, который наехал на такую мину. От боевой машины почти ничего не осталось.