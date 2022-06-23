Санкции против RT и Sputnik назвали временной мерой

Запрет распространения контента и сигнала российского телеканала Russia Today, а также агентства Sputnik в Евросоюзе носит временный и вынужденный характер. Об этом на конференции в Атлантическом совете заявила заместитель главы Еврокомиссии по транспарентности и ценностям Вера Юрова, написало РИА «Новости».

«После того, как нынешняя ситуация уляжется, мы сможем рассмотреть вопрос снятия санкций против этих СМИ и еще трех российских телеканалов», — сообщила она.

После начала специальной операции РФ на Украине Европейский союз запретил на своей территории распространение контента RT и Sputnik. Помимо них ЕС приостановил вещание телеканалов «ТВ Центр — Международный», «Россия 24» и «Россия РТР/РТР Планета».

Помимо этого, видеохостинг YouTube начал блокировать аккаунты российских телеканалов в разных странах. Напомним, телеканал НТВ оказался недоступен более чем в 70 странах мира.