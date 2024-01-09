Спецоперация 09 января 2024, 19:29 Самым ожидаемым оружием России в зоне СВО назвали САУ «Коалиция-СВ» Военный эксперт Дандыкин: больше всего в зоне СВО ждут САУ «Коалиция-СВ» РИА «Новости»

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Больше всего в зоне проведения специальной операции ждут самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ». Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

Это оружие должно решить вопрос контрбатарейной борьбы путем выведения из строя артиллерийских систем Вооруженных сил Украины. Речь идет в том числе о западных реактивных системах залпового огня HIMARS.

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«Думаю, что скоро мы ее (САУ — прим. ред.) увидим», — отметил специалист.

Он также указал на необходимость «свести к нулю» возможность появления истребителей F-16 в распоряжении ВСУ. Для этого необходимо наносить удары по аэродромам, которые на Украине пытаются переоборудовать под стандарты НАТО.

Пленный украинский офицер посоветовал сослуживцам сдаться бойцам ВС РФ. Он рассказал, что из-за нехватки кадров украинцев отправляют на поле боя неподготовленными — некоторые военные не умеют обращаться с оружием.