09 января 2024, 19:29
Самым ожидаемым оружием России в зоне СВО назвали САУ «Коалиция-СВ»
Военный эксперт Дандыкин: больше всего в зоне СВО ждут САУ «Коалиция-СВ»
Больше всего в зоне проведения специальной операции ждут самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ». Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.
Это оружие должно решить вопрос контрбатарейной борьбы путем выведения из строя артиллерийских систем Вооруженных сил Украины. Речь идет в том числе о западных реактивных системах залпового огня HIMARS.
Реклама
«Думаю, что скоро мы ее (САУ — прим. ред.) увидим», — отметил специалист.
Он также указал на необходимость «свести к нулю» возможность появления истребителей F-16 в распоряжении ВСУ. Для этого необходимо наносить удары по аэродромам, которые на Украине пытаются переоборудовать под стандарты НАТО.
Пленный украинский офицер посоветовал сослуживцам сдаться бойцам ВС РФ. Он рассказал, что из-за нехватки кадров украинцев отправляют на поле боя неподготовленными — некоторые военные не умеют обращаться с оружием.
Военные
Россия
Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама