Самые востребованные специальности резервистов назвали в военном комиссариате Москвы | 360°

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Самые востребованные специальности резервистов назвали в военном комиссариате Москвы

Замвоенкома Москвы Локтев: мотострелки стали самыми востребованными при мобилизации

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Мотострелки возглавили список самых востребованных военных специальностей во время проведения частичной мобилизации в Москве. Об этом сообщил заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев.

Он перечислил специальности, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации.

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«В основном это мотострелки», — заявил Локтев ТАСС.

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Кроме того, в перечне специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений. ВС России также остро требуются связисты.

Ранее сообщалось, как мобилизованные военные провели тренировку по штурму населенного пункта в Забайкалье. При этом бойцы вели комбинированный огонь из автоматов АК-12, пулеметов Калашникова. Кроме того, резервисты использовали ручные гранаты и применяли маскировочные средства.

Власти Крыма предложили внести изменения в федеральный закон и запретить выезд из России мужчинам, состоящим на воинском учете, в период частичной мобилизации. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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