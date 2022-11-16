Спецоперация 16 ноября 2022, 14:41 «Самоутвердиться в глазах бесплатных зрителей». Военный из ДНР рассказал, как солдат расстрелял командира Командир батальона «Восток» Ходаковский рассказал, как мобилизованный расстрелял командира РИА «Новости»

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Нужно приучать мобилизованных к дисциплине сразу, иначе во время службы появятся проблемы, заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский. Он рассказал в своем Telegram-канале, как мобилизованный доброволец расстрелял командира.

Когда началась спецоперация, к донецким подразделениям добавили по пустой роте. В них решили набирать мобилизованных добровольцев. Многих выбрали заранее и знали, кого призовут. Однако это не помогло — во время службы у них начинался «боевой стресс». Солдаты не до конца понимали, что делали. Например, однажды мобилизованный расстрелял своего командира.

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«Это не было переполненной чашей, когда какое-то командирское поведение вывело бойца из себя — это было следствием состояния самого стрелявшего», — рассказал Александр Ходаковский.

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Солдат сказал, что командир якобы бросил бойцов. Когда колонна возвращалась с отдыха, командир на головной машине ускорился. Тогда боец открыл по нему огонь. Командир батальона «Восток» заявил, что мобилизованный «утратил адекватность» и совершил поступок, на который в его состоянии может пойти любой человек с автоматом. Командир выжил, но сильно пострадал.

Александр Ходаковский не уточнил, когда именно произошел этот случай. Он посоветовал приучать мобилизованных бойцов к дисциплине, начиная со сборного пункта. Командир заявил, что люди, которые еще на этом этапе «демонстрируют отсутствие дисциплины и стремление самоутвердиться в глазах бесплатных зрителей», опасны.