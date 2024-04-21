Спецоперация 21 апреля 2024, 03:46 Самоубийственная контратака. Украинский десант «заптурили» у Новомихайловки Американский бронетранспортер MaxxPro не спас украинский десант у Новомихайловки РИА «Новости»

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Украинский десант на бронетранспортере американского производства International MaxxPro попытался высадиться у Новомихайловки, но его уничтожили с помощью противотанковых управляемых ракет. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Авторы публикации назвали действия вэсэушников «самоубийственной контратакой». Попытку украинских боевиков прорвать позиции российских подразделений с южной стороны населенного пункта предупредили бойцы с Сахалина, нанеся по машине точные удары.

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«С двух сторон бронемашину бедолаг заптурили вместе с личным составом внутри. Начали разворачиваться, чтобы выгрузить десант, но не успели», — рассказали военкоры.

Вооруженные силы России за минувшие два месяца уничтожили на Украине пять танков Abrams американского производства. По данным высокопоставленного источника в военных кругах США, в распоряжении ВСУ осталось 26 машин такого типа.