13 апреля 2024, 15:26
Самолеты Су-25 ударили по ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны: Су-25 поразили скопления сил ВСУ на Авдеевском направлении
Российские пилоты штурмовиков Су-25 поразили подразделения ВСУ на Авдеевском направлении, применив ракеты С-13 «Тулумбас». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам», — пояснили в ведомстве.
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Удары наносили по заданным координатам, добавили в Минобороны.
ВС России применяют в зоне проведения спецоперации новейшее вооружение. Ранее самолеты ВКС выпустили высокоточные авиаракеты «Гром-1». Они поразили украинские позиции в Херсонской области. Такие ракеты могут нести Су-30, Су-34 и Су-35.
Ранее авиабомба ФАБ помогла самолетам ВКС России уничтожить дамбу на Авдеевском направлении.
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