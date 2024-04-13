Спецоперация 13 апреля 2024, 15:26 Самолеты Су-25 ударили по ВСУ на Авдеевском направлении Минобороны: Су-25 поразили скопления сил ВСУ на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские пилоты штурмовиков Су-25 поразили подразделения ВСУ на Авдеевском направлении, применив ракеты С-13 «Тулумбас». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам», — пояснили в ведомстве.

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Удары наносили по заданным координатам, добавили в Минобороны.

ВС России применяют в зоне проведения спецоперации новейшее вооружение. Ранее самолеты ВКС выпустили высокоточные авиаракеты «Гром-1». Они поразили украинские позиции в Херсонской области. Такие ракеты могут нести Су-30, Су-34 и Су-35.

Ранее авиабомба ФАБ помогла самолетам ВКС России уничтожить дамбу на Авдеевском направлении.