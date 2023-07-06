Спецоперация 06 июля 2023, 23:19 Самолет с освобожденными из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье РИА «Новости»

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Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области. Бойцы рассказали, что уже пообщались с родственниками и сообщили о своем возвращении домой, написали «Известия».

«Спасибо всем, кто принял участие в нашем освобождении. Мы рады», — сказал один из военных.

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Бойцы поделились эмоциями по поводу возвращения на родину. Один из них рассказал, что «ждали до победного» и теперь он встретит день рождения дома.

Освобожденные военные сообщили, что были невероятно рады услышать голоса родных.

Минобороны 6 июля объявило о возвращении 45 российских военных из украинского плена. Бойцы вернулись домой по итогам переговоров.

Ранее Минобороны опубликовало видео с колонной автобусов, где разместились военнослужащие, освобожденные из плена. Машины в сопровождении военной полиции въехали на территорию Белгородской области.