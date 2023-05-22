Спецоперация 22 мая 2023, 08:49 Самоходные минометы «Тюльпан» уничтожили пять наблюдательных постов ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские танкисты и минометчики уничтожили на Купянском направлении пять наблюдательных постов Вооруженных сил Украины. Для ударов по ним применили самоходные минометы 2С4 «Тюльпан», сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Во взаимодействии с танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса уничтожены пять наблюдательных постов противника», — сказал он.

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Огонь вели расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 «Тюльпан». Сергей Зыбинский сообщил, что гаубицы «Мста-С» и пушки «Гиацинт-Б» использовали для ударов по артиллерии противника и вывели из строя орудие Д-20.

Истребители Су-34 ударили по военнослужащим и технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям территориальной обороны, а средства ПВО остановили три беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов. Эти аппараты, по словам представителя группировки войск «Запад», ВСУ использовали для ведения разведки.

Группировка войск «Юг» уничтожила в районе Андреевки в ДНР два склада украинской армии, возле Новгородского — пункт временной дислокации запрещенного в России нацбатальона.