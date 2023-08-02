Спецоперация 02 августа 2023, 15:10 Самоходную гаубицу «Богдана» впервые уничтожили в зоне СВО Минобороны: на Южно-Донецком направлении уничтожили самоходную гаубицу «Богдана» Ministry of Defense of Ukraine

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Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении. Впервые Минобороны России сообщило об уничтожении в зоне спецоперации самоходной гаубицы «Богдана».

Бои на Южно-Донецком направлении вела группировка войск «Восток». Представитель министерства Игорь Конашенков объявил на брифинге, что в прошедшие сутки силами авиации, артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем возле населенного пункта Урожайное отразили атаку ВСУ.

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Потери противника на этом участке боевых действий превысили 210 человек. Украинские подразделения лишились трех боевых бронемашин и стольких же автомобилей, польской самоходной установки Krab и колесной самоходной гаубицы «Богдана».

Министерство впервые сообщило в ежедневной сводке об уничтожении этого вида техники. Украинские разработчики показали модернизированный вариант 2С22 «Богдана» калибра 155 миллиметров в феврале 2023 года на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби, сообщила «Российская газета». Изначально ее создали на шасси КрАЗ-63221. Боекомплект машины составлял 20 снарядов, а скорострельность — пять залпов в минуту.