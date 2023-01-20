Спецоперация 20 января 2023, 14:11 Самоходную артиллерийскую установку Paladin и гаубицы ВСУ уничтожили на Херсонском направлении Российские войска уничтожили САУ Paladin и две гаубицы ВСУ на Херсонском направлении Defense.gov

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Удары по огневым позициям украинских войск на Херсонском направлении уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установка М109 Paladin, а также две гаубицы — Д-30 и «Мста-Б». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск нанесли удары по огневым позициям 78 подразделений противника, а также поразили живую силу и военную технику в 103 районах проведения специальной военной операции.

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Истребительная авиация Воздушно-космических сил России за сутки сбила два вертолета Ми-8 украинских сил в районе села Посад-Покровское Херсонской области и города Лозовой Харьковской области.

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ВС РФ также уничтожили пять украинских беспилотников, выпущенных по селу Червонопоповка Луганской Народной Республики, городу Бердянску в Запорожской области, а также по поселкам Кирилловка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.