30 апреля 2023, 22:44
Самого результативного зенитчика ВСУ уничтожили российские военные
«РВ»: Бойцы России ликвидировали зенитчика-рекордсмена ВСУ с позывным Кельт
Зенитчик Вооруженных сил Украины Андрей Линийчук с позывным Кельт погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По его данным, украинского сержанта уничтожили артиллерийским огнем.Линийчук известен тем, что одним из первых среди украинских боевиков успешно применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. Также военнослужащий 95-й бригады ВСУ сбил наибольшее количество воздушных объектов.
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Ранее стало известно о ликвидации двух наемников из Канады в Артемовске. Один из погибших Коул Зеленко состоял в Интернациональном легионе Украины. Другой — военнослужащий Кайл Рональд Портер, ранее он служил в канадской армии.
Также военкоры сообщали о гибели командира элитного спецподразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова в Артемовске. Он руководил группой 73-го морского центра спецназначения.
Бойцы частной военной компании «Вагнер» прорвали оборону украинских войск в западных кварталах Артемовска. Бои шли на перекрестке улиц Леваневского и Освободителей Донбасса, а также на улице Александра Матросова на севере подконтрольной ВСУ части города.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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