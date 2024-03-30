Спецоперация 30 марта 2024, 19:40 Самарский губернатор ответил на обращение пленных земляков Хинштейн: губернатор Азаров пообещал помочь пленным самарцам РИА «Новости»

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал подключиться к вопросу возвращения самарских военнопленных с Украины. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале.

Парламентарий обратился в Минобороны и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь в освобождении пленных на Украине жителей Самарской области.

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Хинштейн также опубликовал видеообращение, в котором мужчины рассказали, что обмен некоторых военнопленных затягивается. Они призвали губернатора Самарской области оказать помощь в их освобождении.

К этому вопросу подключился Комитет семей воинов Отечества Самарской области. Руководитель реготделения Екатерина Колотовкина написала во «ВКонтакте», что с ней связался глава региона Дмитрий Азаров, взяв ситуацию под личный контроль.

Обмен военнопленными с украинской стороной состоялся 8 февраля. Домой вернулись 100 российских бойцов. Россия передала Украине 100 военнопленных.