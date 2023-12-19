Спецоперация 19 декабря 2023, 14:18 Самая боеспособная. Шойгу оценил возможности и вооружение российской армии Шойгу назвал российскую армию самой подготовленной и боеспособной в мире РИА «Новости»

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Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания комиссии оборонного ведомства с участием президента Владимира Путина.

«Спецоперация показала, что ВС России способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника. Боевой опыт получили 650 тысяч военнослужащих. Российская армия имеет передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», — сказал министр.