«Сам фашист». Читатели Die Welt призвали выслать экс-посла Украины из Германии

Преступления Степана Бандеры не подлежат обсуждению, он был помощником фюрера и убийцей. Об этом заявили читатели Die Welt под постом в Twitter об интервью экс-посла Украины Андрея Мельника. Они призвали выслать его на родину за оправдание фашизма.

«Люди пока не готовы фактически обсуждать личность Бандеры», — заявил Андрей Мельник в интервью немецкой газете.

Читатели раскритиковали его за такие слова, обвинив в поддержке нацизма и фашизма. Пользователь с ником franello BF спросил, почему он еще не на поле боя, его поддержали еще несколько человек. Michael Bunger заявил, что такие заявления экс-посла — издевательство.

«По словам националиста Мельника и редакторов Die Welt, люди слишком глупы, чтобы понять историю. Мы должны сделать из помощников Гитлера героев, и что после этого?», — написал Eisenhard Altsoldat.

«Даже украинцы не согласны с этим», — заметил Bunge.

Пользователи обвинили немецких политиков в поддержке националистов, напомнили, что Степан Бандера совершал преступления против своего же народа, а один заявил, что «тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист».