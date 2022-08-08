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    08 августа 2022, 06:37

    «Сам фашист». Читатели Die Welt призвали выслать экс-посла Украины из Германии

    Читатели Die Welt призвали выслать экс-посла Украины Андрея Мельника за слова о Бандере

    Екатерина Виславская

    Преступления Степана Бандеры не подлежат обсуждению, он был помощником фюрера и убийцей. Об этом заявили читатели Die Welt под постом в Twitter об интервью экс-посла Украины Андрея Мельника. Они призвали выслать его на родину за оправдание фашизма.

    «Люди пока не готовы фактически обсуждать личность Бандеры», — заявил Андрей Мельник в интервью немецкой газете.

    Читатели раскритиковали его за такие слова, обвинив в поддержке нацизма и фашизма. Пользователь с ником franello BF спросил, почему он еще не на поле боя, его поддержали еще несколько человек. Michael Bunger заявил, что такие заявления экс-посла — издевательство.

    «По словам националиста Мельника и редакторов Die Welt, люди слишком глупы, чтобы понять историю. Мы должны сделать из помощников Гитлера героев, и что после этого?», — написал Eisenhard Altsoldat.

    «Даже украинцы не согласны с этим», — заметил Bunge.

    Пользователи обвинили немецких политиков в поддержке националистов, напомнили, что Степан Бандера совершал преступления против своего же народа, а один заявил, что «тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист».