Спецоперация 13 июля 2023, 08:00 Сальдо заявил о провале плана украинских военных прорваться к границам Крыма Врио главы Херсонской области Сальдо: план ВСУ дойти до границ Крыма провалился Официальный сайт президента Украины

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План Вооруженных сил Украины пройти с Запорожского направления к границам Крыма потерпел неудачу. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА «Новости».

«К Крыму противник планировал выйти с запорожского направления, но этот план уже провалился», — сказал он.

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Украинское контрнаступление началось 4 июня на Артемовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. ВСУ бросили в бой подготовленных НАТО солдат и западную технику, в том числе танки Leopard.

Однако глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил 11 июля, что противник не смог достичь своих целей. Украинская армия потеряли более 26 тысяч своих военных, 21 самолет, 1244 танка, шесть вертолетов. В частности, российские силы уничтожили 17 Leopard, 46 польских, французских и американских самоходок, пять колесных танков АМХ из Франции, 12 БМП Bradley из США.