Спецоперация 14 июля 2023, 08:05 Сальдо заявил, что украинские солдаты гибнут как мухи Врио главы Херсонской области Сальдо: украинские солдаты гибнут как мухи Официальный сайт президента Украины

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Украинским властям жалко западную технику, но не своих людей. ВСУ бросают пехоту в безуспешные «мясные штурмы», рядовые бойцы гибнут как мухи. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА «Новости».

«Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные „мясные штурмы“ массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи», — сказал он.

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Сальдо отметил, что бесчеловечное отношение к своим людям стало визитной карточкой киевского режима. По его мнению, власти так делают, чтобы создать хорошее впечатление для своих кураторов с Запада. Обычных украинцев руководство страны продолжает держать в неведении, что происходит на самом деле, заключил врио главы Херсонской области.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что в рядах украинской армии зреет недовольство президентом Владимиром Зеленским. Макгрегор связал это с тем, что политик ставит перед ВСУ невыполнимые задачи.