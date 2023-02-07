Спецоперация 07 февраля 2023, 14:11 Сальдо заявил, что Украина чувствует скорое освобождение Херсона российской армией Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ знают скорое взятие Херсона Россией РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины уже чувствуют скорое взятие Херсона российскими военнослужащими. Об этом в эфире телерадиокомпании «Таврия» заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Теперь близок час освобождения Херсона. Оккупанты, которые сейчас в Херсоне, пока еще орудуют, но они уже знают, чувствуют это и уже делают все, чтобы выйти из города и еще размародерить его», — сказал он

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Сальдо уже рассказал о случаях мародерства. По его информации, власти Украины вывозят из Литературного музея ценные экспонаты, среди которых — картина с изображением старого Херсона. По его мнению, этим самым украинские военные показали, что готовятся к скорому отступлению.

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Ранее Сальдо заявил, что ВСУ ни разу не выбили российскую армию с позиций в зоне спецоперации. Единичные случаи принимались только командованием российских войск, отметил он.