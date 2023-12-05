Важное 05 декабря 2023, 09:51 Сальдо указал на попытки ВСУ поразить российскую систему ПВО Сальдо: ВСУ попытались поразить ПВО России и ударить по важной инфраструктуре РИА «Новости»

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Российские зенитчики отразили очередную атаку на российскую территорию. ВСУ планировали поразить систему ПВО, а также нанести удары по критически важной инфраструктуре, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Противник намеревался поразить нашу систему противовоздушной обороны, после чего ударить по хранилищам топлива и другими важным объектам», — отметил глава региона.

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По его словам, все попытки были пресечены. ВСУ использовали 41 беспилотник при атаке на Северный Крым и Приазовье, добавил Сальдо.

Российские военнослужащие сбили часть вражеских летательных аппаратов средствами ПВО, а другие перехватили системами радиоэлектронной борьбы. Именно разрывы зенитных ракет слышали жители Генического округа минувшей ночью, подытожил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что над Крымом и акваторией Азовского моря нейтрализовали 35 украинских беспилотников самолетного типа.