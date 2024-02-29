Спецоперация 29 февраля 2024, 12:45 Сальдо рассказал о попытке ВСУ высадиться в Крынках Сальдо заявил о зачистке ВС России Крынок и территории рядом РИА «Новости»

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Крынки и близлежащая территория зачищены и находятся под российским контролем, но Вооруженные силы Украины пытаются высадиться на одном из островов. Об этом рассказал РИА «Новости» глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Там наши военные контролируют. Но, тем не менее, попытки снова высадиться где-то на каком-то из островов — они продолжаются», — отметил он.

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По словам Сальдо, несколько дней назад украинские боевики пытались высадиться со стороны Черного моря. Однако российские войска пресекли попытку ВСУ. В результате противник лишился 20 бойцов и трех лодок.

Глава Херсонской области уже говорил о том, что в Крынках погибло множество солдат ВСУ. В том числе речь идет о мобилизованных бойцах из Одессы, Николаева и Днепропетровска. Сальдо обвинил в этом президента республики Владимира Зеленского.