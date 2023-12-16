Спецоперация 16 декабря 2023, 10:54 Сальдо озвучил условие для начала мирных переговоров с Украиной Сальдо: мирные переговоры с Украиной возможны только на условиях России Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

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Мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на ее условиях. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости».

«Минские переговоры — сколько лет длились эти все встречи, консультативные там рассказы о том, что мы поможем этот конфликт каким-то образом утихомирить, нападения на Донецкую, Луганскую республики. Это явно была уловка для того, чтобы затягивать время», — подчеркнул Сальдо.

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В этот же период страны Североатлантического альянса вооружали украинцев, рассказывали им, что они сильны, убеждали, что те смогут одолеть Россию. Но это невозможно.

Теперь переговоры если и состоятся, то только на российских условиях и после достижения целей спецоперации. Задача России — демилитаризация исконно русских территорий, которые хотят вернуться.

Российская сторона неоднократно говорила о том, что готова к переговорам. Но Украина запретила их на законодательном уровне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад об опасности затягивания боевых действий на Украине. В ближайшем будущем страны могут заставить Украину пересмотреть понимание «победы» в конфликте с Россией и включить в новую трактовку переговоры.