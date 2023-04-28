Спецоперация 28 апреля 2023, 15:41 Сальдо оценил возможности ВСУ при контрнаступлении со стороны Херсона Сальдо: ВСУ не добьются успеха в случае попытки контрнаступления со стороны Херсона РИА «Новости»

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Украинские военные не сумеют добиться больших успехов в случае попытки наступления со стороны Херсона. Об этом в эфире Первого канала заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«На правом берегу Днепра есть части украинских военных, но не такие большие и многочисленные, как про это иногда говорят. От Кинбурнской косы до Энергодара протяженность Днепра примерно 300 километров, это крайне серьезная водная преграда», — сказал он.

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Сальдо отметил, что боевикам не получится восстановить Антоновский мост, потому что он находится под полным огневым контролем российских войск. Единственным вариантом для ВСУ остается переброска подразделений по воде.

«Но большая часть останется лежать на дне, потому что по Днепру много не бросишь. Наших воинов достаточно на левом берегу. Недавно говорил с ними, все готовы дать отпор. Как говорится, мы ждем. Сил и самых современных вооружений достаточно», — добавил врио главы региона.

Ранее Сальдо сообщал, что разведчики выявили подготовку ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области.