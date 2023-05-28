Спецоперация 28 мая 2023, 01:49 Сальдо оценил с военной точки зрения решение оставить Херсон Сальдо: оставление Херсона было верным решением с военной точки зрения РИА «Новости»

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Решение оставить Херсон с военной точки зрения было правильным. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале.

«Военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру. С военной точки зрения это правильно», — пояснил он.

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Сальдо напомнил, что Днепр является большим естественным препятствием, по которому можно выстроить мощный рубеж обороны.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области заявил об окончании пика военных возможностей ВСУ. По его словам, российские военные полностью готовы к любому контрнаступлению.

Ране официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские подразделения поразили наблюдательный пункт украинских сил специальных операций в районе острова Великий под Херсоном. Противник потерял в целом на Херсонском направлении за сутки до 40 военнослужащих.