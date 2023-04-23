Спецоперация 23 апреля 2023, 14:10 Сальдо опроверг сообщения о высадке украинских военных на левый берег Днепра и создании плацдарма Сальдо назвал ложью слухи о высадке ВСУ на левый берег Днепра и создании плацдарма РИА «Новости»

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Высадка украинских военных на левый берег Днепра и создание там плацдарма — ложь. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, написало РИА «Новости».

«Ресурсы врага распространяют ложь о „плацдармах“ в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения», — сказал он.

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Сальдо призвал все средства массовой информации доверять только официальным источникам. Врио губернатора также подчеркнул, что российские военные полностью контролируют территорию.

Ранее «360» писал, что президент России Владимир Путин посетил Херсонскую область. Глава государства обратил внимание, что у населения довольно низкие доходы. Путин также отметил, что люди, живущие в регионе, — дисциплинированные и трудолюбивые, однако им нужна реальная помощь.

Стало известно, что новые регионы страны получат 410,7 миллиарда рублей дотаций. Херсонской области из федерального бюджета выделят 61 миллиард рублей.