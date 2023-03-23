Спецоперация 23 марта 2023, 22:13 Сальдо назвал «вбросом» информацию о выводе российских войск из Новой Каховки Врио главы Херсонской области Сальдо опроверг информацию о выводе ВС РФ из Новой Каховки РИА «Новости»

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Информация о выводе российских войск из Новой Каховки не соответствует действительности. Об этом заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что все военнослужащие Вооруженных сил России в Новой Каховке и других местах дислокации на левобережье Днепра остаются на своих местах.

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«Ложный вброс от Генштаба наших противников, думаю, вызван тем, что приезд [президента Украины Владимира] Зеленского в Херсонскую область дал слабый пиар-эффект. Им нужно больше виртуальных перемог (побед — прим. ред.)», — заявил Сальдо.

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Власти Украины 22 марта сообщили о визите Зеленского на позиции ВСУ на Артемовском направлении. Сотрудники офиса уточнили, что в ходе этой поездки президент принял доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке спецоперации.

Однако помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высмеял это сообщение и заявил, что Зеленский мог приехать разве что «в мультипликационном видео в его бункере». Приехать в Артемовск физически невозможно, подчеркнул Алаудинов. Российская артиллерия контролирует все подъезды к Артемовску, город практически заблокирован.