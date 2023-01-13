Спецоперация 13 января 2023, 18:06 Сальдо назвал «шоу» обыск в своем доме в Херсоне спецназовцами Украины Врио губернатора Херсонской области Сальдо: устроившие обыск в моем доме ответят РИА «Новости»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал штурм своего дома спецназовцами и назвал произошедшее «шоу». Об этом он рассказал телеканалу «Крым 24».

Неделю назад 6 января в дом Сальдо ворвались сотрудники Государственного бюро расследований Украины. Взломали дверь, разворотили все вокруг. Однако кроме книг по истории России и записей о законе РФ ничего серьезного не нашли.

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«Взломали дверь. Но что можно говорить — шоу. Это не обыск, это спецназ. Если бы я знал, что они так будут заходить, я бы оставил 50 экземпляров книг, пусть бы ознакомились и вспомнили свою же историю», — сыронизировал Сальдо.

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При этом он подчеркнул, что это были спецназовцы, которые выполняли приказ сверху, а придется отвечать тем, кто эти приказы давал.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконных действий украинских компетентных органов в отношении Владимира Сальдо.