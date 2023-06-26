Спецоперация 26 июня 2023, 13:03 Сальдо назвал ложными вбросами новости о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра Врио губернатора Сальдо опроверг информацию о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра РИА «Новости»

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Пропаганда киевского режима распространила ложные вбросы о том, что украинские формирования якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Об этом написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Официально сообщаю, что это ложь», — заявил он.

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По словам Сальдо, отдельные группы противника действительно хотели переправиться через Днепр и спрятаться под мостом, но их уничтожили. Врио губернатора не исключил, что Украина продолжит посылать своих солдат в качестве «мяса на убой».

«На фоне своих неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации», — отметил Сальдо.

Он призвал людей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.

Обстановка в Херсонской области — под контролем гражданских властей и военного командования, заявлял Сальдо. Никаких попыток дестабилизации ситуации в регионе не зафиксировали.

В отчаянной попытке изменить ход конфликта после неудач украинской армии ВСУ могут устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. Они попытаются атаковать ЗАЭС, а затем перекинуть всю вину на Россию, рассказал бывший американский разведчик. Атака Каховской ГЭС также подтвердила, что киевский режим способен совершать «ужасающие акты экологического терроризма».