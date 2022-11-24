Эксклюзив 24 ноября 2022, 15:24 Сафари на русских не оправдало надежд. Наемники из Африки пополнили ряды ВСУ от безысходности Политолог Ярошенко: ВСУ привлекли наемников из Африки и стран третьего мира Ministry of Defense of Ukraine

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Украинская армия восполнила свои потери иностранными наемниками. Многие бойцы приехали из Африки. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко объяснил «360» их мотивы.

Вооруженные силы Украины, по его словам, продолжили привлекать наемников. Но теперь не из Европы, а в основном из Африки и стран третьего мира.

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«Связано это с тем, что жители западных стран, которые ехали на Украину в расчете устроить так называемое сафари на русских, остались с плохими впечатлениями», — заметил Ярошенко.

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Многие иностранные бойцы погибли. А потенциальные наемники на Западе стали прекрасно понимать, что в противостоянии с русскими могут «отправиться в ад». По словам Ярошенко, люди из Африки, стран со слаборазвитой экономикой и инфраструктурой, едут на Украину от безвыходности.

«Это подчас единственный способ заработать достаточно приличные, по их меркам, деньги», — сказал он.

Командование ВСУ сократило наемникам жалование, рассказал командир российского добровольческого штурмового отряда «Крым». Наемники пожаловались на то, что стали зарабатывать по одной тысяче евро в день, хотя в начале спецоперации им платили в полтора раза больше.