Спецоперация 17 декабря 2023, 13:14 Сальдо заявил, что наемники ВСУ поняли бесполезность боев с Россией Губернатор Сальдо: наемников ВСУ стало меньше, но их все равно много Unsplash

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Иностранных наемников на Украине стало меньше, потому что они осознали бессмысленность сражаться с Россией даже за большие деньги. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости».

«Они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя [сражаться] даже за большие деньги без идеи», — заявил Сальдо.

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Но больше всего они не хотят умирать, подчеркнул Сальдо. Наемники просто боятся участвовать в прямых боестолкновениях с российскими военными, им проще прятаться за спинами украинских мобилизованных.

При этом и большинство украинцев не хотят вступать в конфликт, но «киевский режим гонит их» «насильно под дулами автоматов», добавил губернатор. Мотивации сражаться у украинских вооруженных формирований нет.

ВСУ столкнулись с массовым уходом иностранных военных. Многие расторгают договоры с армией, когда видят реальную ситуацию на поле боя. Ранее в зоне спецоперации погиб ирландский наемник с большим боевым опытом, служивший в американской морской пехоте.