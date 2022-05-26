С начала эскалации конфликта в ЛНР погибли 29 человек

Жертвами эскалации конфликта на Украине с 17 февраля в ЛНР стали 29 мирных жителей. Среди них один ребенок. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК в Тelegram.

За 14 недель — с 17 февраля по 26 мая — ВСУ обстреливали Луганскую Народную Республику 960 раз. В том числе было зафиксировано применение тяжелого вооружения — реактивных систем залпового огня, ракет, минометов, артиллерии.

Всего противник применил 9831 боеприпас различных калибров, в том числе 11 ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град», БМ-30 «Смерч» и БМ-27 «Ураган».

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 89 мирных жителей, из которых 29 погибли и 60 человек получили ранения. Погиб один ребенок, и шестеро детей получили ранения», — сказано в сообщении представительства.

За эти месяцы было повреждено и разрушено 1166 домов в 30 населенных пунктах. Кроме того, пострадало 107 объектов гражданской инфраструктуры.