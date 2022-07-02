С «азовцами» надо построже

Действия «Азова»* против мирного населения Мариуполя — террор и преступления. Об этом на основе личного общения с местными жителями в эфире «360» рассказал директор Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Далее — его прямая речь.

Я был на базах «азовцев»*. Я смотрел литературу, которую они читают. Я знаю историю всего этого.

На мой взгляд, это абсолютно террористическая, преступная организация. Есть множество свидетельств жителей Мариуполя о преступлениях этого нацбата против мирного населения. Горожане рассказывали, как «азовцы»* пытали, убивали и терроризировали их.

Руководство страны проявило милостивое снисхождение к «Азову»*. Оно организовало очень важный обмен пленными между Украиной и Россией. Но я бы, наверное, пожестче себя вел по отношению к сдавшимся сторонникам нацбатов.

Да, у них нет сейчас возможности вести боевые действия. Но от этого мое мнение об «азовцах»* не поменялось. Они преступники, которые убивали людей.

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.